В Краснодаре 21-летний водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-26T12:41:41+03:00

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу

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В Краснодаре 25 февраля около 20:00 на улице Бершанской в районе Восточного обхода произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 21-летний парень находился за управлением автомобиля марки Mercedes. Он сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по переходу.

- В результате 33-летний мужчина и 11-летний мальчик получили травмы различной тяжести, их госпитализировали в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 38 летний водитель находился за рулем автомобиля марки Skoda, когда наехал на 15-летнего пешехода, который пытался перебежать проезжую часть в неустановленном для этого месте. В близи находился пешеходный переход. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU