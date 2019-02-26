2019-02-26T12:55:32+03:00
Происшествия

В Армавире директор предприятия задолжал государству более 6 миллионов рублей

Дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу
Александра ПОДУШКО
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В Армавире директор предприятия задолжал государству более 6 миллионов рублейВ Армавире директор предприятия задолжал государству более 6 миллионов рублейФото: Александр ЧЕРНЫХ
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- В Армавире директор ООО «Роял Агро» обвиняется уклонении от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений (ч.1 ст.199 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что мужчина руководил предприятием, которое занималось оптовой торговлей семян. В период с января по июль 2017 года обвиняемый вносил в налоговые декларации за четвертый квартал 2016 года и первый-второй кварталы 2017 года ложные сведения. Он не заплатил в государственный бюджет налог на сумму более 6 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Анапе осудили адвоката за вымогательство у клиента 3 миллионов рублей. Он проведет в колонии общего режима 2 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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