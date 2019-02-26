В Краснодаре на улице Дзержинского запретят стоянку автомобилей
В Краснодаре на улице Дзержинского запретят стоянку автомобилей. На этот раз возможности оставить автомобиль между улицами Дальняя и Нефтяная лишаться водители с 1 июня.
- Все эти меры призваны освободить проезд для транспорта и разгрузить городские улицы, простаивающие в многочасовых пробках, - прокомментировал "КП" - Кубань" директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
В мэрии призывают автомобилистов проявить понимание.
Напомним, на днях в мэрии обсудили организацию медицинского кластера в северо-восточной части краевого центра. Планируется возведение реабилитационного центра, больницы скорой помощи и онкологического диспансера.
Также обсудили строительство школ для одаренных детей в Краснодаре. В столице Кубани для возведения учебного заведения на 1100 мест уже выделили земельный участок в 12 га. Сейчас идет его зонирование и проработка логистики нового образовательного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU