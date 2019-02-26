2019-02-26T15:08:24+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Дзержинского запретят стоянку автомобилей

Ограничения на участке между улицами Дальней и Нефтяной вступят в силу с 1 июня
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-службы мэрииФото: пресс-службы мэрии
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В Краснодаре на улице Дзержинского запретят стоянку автомобилей. На этот раз возможности оставить автомобиль между улицами Дальняя и Нефтяная лишаться водители с 1 июня.

- Все эти меры призваны освободить проезд для транспорта и разгрузить городские улицы, простаивающие в многочасовых пробках, - прокомментировал "КП" - Кубань" директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В мэрии призывают автомобилистов проявить понимание.

Напомним, на днях в мэрии обсудили организацию медицинского кластера в северо-восточной части краевого центра. Планируется возведение реабилитационного центра, больницы скорой помощи и онкологического диспансера.

Также обсудили строительство школ для одаренных детей в Краснодаре. В столице Кубани для возведения учебного заведения на 1100 мест уже выделили земельный участок в 12 га. Сейчас идет его зонирование и проработка логистики нового образовательного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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