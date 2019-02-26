На мартовские праздники пустят дополнительные поезда в Сочи

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-26T16:11:22+03:00

Уехать на них можно с 7 по 10 марта

Изменить размер текста: A A

Чтобы все пассажиры, которые решат провести мартовские праздники в Сочи, смогли уехать домой без проблем, в сторону курорта и обратно пустят дополнительные поезда.

- Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни марта. Билеты на них уже сейчас можно приобрести в любой железнодорожной кассе, терминалах самообслуживания, а также на сайте «РЖД», - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СК ЖД.

Дополнительно поедут эти поезда:

№682/681 Ростов–Адлер. Отправится из Ростова 7 марта в 21:34, прибытие в Адлер 8 марта в 9:12. Из Адлера - 10 марта в 16:49, прибудет на конечную 11 марта в 4:54.

№657/658 Кисловодск–Имеретинский Курорт. Отправится из Кисловодска 7 марта в 19:12, прибудет в Имеретинский Курорт 8 марта в 12:36. Обратно 10 марта в 19:10, прибудет в Кисловодск 11 марта в 12:28.

№162 Адлер-Москва. Отправится из Адлера 10 марта в 20:34, прибудет в Москву в 11 марта в 20:15.

ИСТОЧНИК KP.RU