В Краснодаре будут судить автоподставщиков

СЕГОДНЯ 16:45 2019-02-26T16:45:51+03:00

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В Краснодаре выявили банду автоподставщиков. В нее входили шесть человек, которые выдумывали схемы несуществующих ДТП. Затем они отправляли подложные документы в страховую компанию. Следователи установили, что таким образом подозреваемые инсценировали аварию на перекрестке Ейского шоссе и 9 Тихой. Для фальсификациии последствий ДТП мужчины нанесли краску на кузов якобы пострадавшей в аварии машины, а затем направили документы и фотографии в страховую компанию и суд.

- В результате неправомерной деятельности злоумышленников страховой компании был нанесен ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также следователи установили, что подозреваемые по такой же схеме намеревались похитить еще около 2 млн рублей. Однако осуществить задуманное они не смогли, так как их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ. Сейчас злоумышленников в возрасте от 20 до 47 лет ждет суд по уголовному делу, возбужденному по статье мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU