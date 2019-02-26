2019-02-26T17:49:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре будут судить грабителей, напавших на ювелирный салон

Их задержанию помогла служебная собака
Максим ОСОКИН
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Момент ограбления. Фото: chp_krd/instagram.comМомент ограбления. Фото: chp_krd/instagram.com
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В Краснодаре расследуют уголовное дело в отношении мужчин, ограбивших ювелирный салон. 26 января 2019 года около 20 часов злоумышленники в масках ворвались в магазин по адресу Ставропольская, 81. Угрожая оружием продавцу, они похитили ювелирные украшения на сумму более 13,5 миллионов рублей.

- Оперативники изъяли с места происшествия слепок протектора шины автомобиля, на котором скрылись преступники. С помощью служебной собаки полицейские обнаружили их верхнюю одежду в мусорном контейнере, что помогло определить направление, в котором скрылись злоумышленники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом УМВД.

Благодаря записям камер видеонаблюдения, оперативникам удалось установить автомобиль подозреваемых. Полицейские выяснили, что к ограблению причастны двое жителей Крымского района. Их объявили в федеральный розыск. Проведя обыск по месту жительства подозреваемых, обнаружили пневматический пистолет и охотничий нож, которые мужчины использовали при совершении преступления.

Стоит отметить, что через несколько дней подозреваемые сами явились в полицию и вернули часть похищенного. Злоумышленников задержали и поместили под стражу.

Грабители ворвались в ювелирный магазин в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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