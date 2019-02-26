2019-02-26T18:40:03+03:00
Общество

Кубанские почтовые отделения делают доступными для инвалидов

Почта России продолжает реализацию проекта «Доступная среда»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба Почты РоссииФото: пресс-служба Почты России
Изменить размер текста:

На сегодняшний день для маломобильных групп населения адаптированы 133 почтовых отделения Кубани. В 2019 году организуют доступ для людей с инвалидностью еще в 111 отделениях на всей территории региона.

- Проект Почты России «Доступная среда» рассчитан на маломобильную категорию граждан. Он подразумевает оборудование отделений входными пандусами, свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащение отделений специальными стойками обслуживания, надписями, выполненными шрифтом Брайля или крупным шрифтом для слабовидящих людей, а также устройство тактильной плитки, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Почты России.

На сегодняшний день 10 отделений края оборудованы специальными подъемными платформами для инвалидов. На официальном сайте Почты России размещена информация об адаптации отделений почтовой связи для маломобильных граждан и других категорий людей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре стартовал цикл встреч Виктора Захарченко с молодежью
В Краснодаре будут судить грабителей, напавших на ювелирный салон
В Краснодаре будут судить автоподставщиков
На мартовские праздники пустят дополнительные поезда в Сочи
В Краснодаре на улице Дзержинского запретят стоянку автомобилей
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
В Армавире директор предприятия задолжал государству более 6 миллионов рублей
В Краснодаре 21-летний водитель Mercedes сбил 11-летнего мальчика
На Кубани спасатели помогли двум детям, которые оказались запертыми дома
В Армавире за вымогательство осудят банду
В Анапе осудили адвоката за вымогательство у клиента 3 миллионов рублей
В Тимашевском районе у мужчины украли банку с деньгами
На Восточном обходе Краснодара образовалась 10-километровая пробка
В праздничные дни в Сочи из Москвы и Ростова будут курсировать дополнительные поезда
В Краснодаре откроется крупнейшая на Юге России выставка строительных материалов
Суд оштрафовал маслосырзавод «Славянский» за некачественное масло
В Славянском районе мужчина похитил продукты на 10 тысяч рублей
В Ейском районе мужчина ограбил музыкальный магазин
В Краснодаре «КамАЗ» въехал в троллейбус
На Кубани пройдет второй фестиваль «Медвежий лук»
В Краснодаре пройдет лекция, на которой расскажут о правилах фотосъемки на природе
Структура «Газпрома» подала иск на дочернее предприятие «Магнита» на 400 миллионов рублей
СК проверит информацию о нарушении жилищных прав многодетной семьи в Туапсе
Под Анапой собственник участка перекрыл дорогу на хутор Красный