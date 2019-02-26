Кубанские почтовые отделения делают доступными для инвалидов

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-26T18:40:03+03:00

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На сегодняшний день для маломобильных групп населения адаптированы 133 почтовых отделения Кубани. В 2019 году организуют доступ для людей с инвалидностью еще в 111 отделениях на всей территории региона.

- Проект Почты России «Доступная среда» рассчитан на маломобильную категорию граждан. Он подразумевает оборудование отделений входными пандусами, свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащение отделений специальными стойками обслуживания, надписями, выполненными шрифтом Брайля или крупным шрифтом для слабовидящих людей, а также устройство тактильной плитки, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Почты России.

На сегодняшний день 10 отделений края оборудованы специальными подъемными платформами для инвалидов. На официальном сайте Почты России размещена информация об адаптации отделений почтовой связи для маломобильных граждан и других категорий людей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU