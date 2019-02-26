2019-02-26T19:40:33+03:00
Общество

В Краснодаре стартовал цикл встреч Виктора Захарченко с молодежью

Руководитель Кубанского казачьего хора рассказал молодежи о жизни и творчестве коллектива
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Молодежь Краснодара побывала на встрече с Виктором Захарченко. Мероприятие «О ком и чём поет народ» состоялось в малом зале Кубанского казачьего хора. Такие встречи будут проходить в столице Кубани раз в месяц. На первом мероприятии побывали около 300 молодых людей.

- У студентов и учащихся детских музыкальных и школ искусств, а также творческой молодежи появилась возможность больше узнать о творчестве и закулисной жизни знаменитого коллектива, которым руководит Виктор Захарченко, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Во время встречи молодежь смогла не только увидеть номера в исполнении артистов, но и задать вопросы композитору и руководителю хора.

Стоит отметить, что Виктор Захарченко предложил вернуть народную манеру пения в детские хоровые коллективы Кубани. Он создал концепцию обучения народной культуре от школьной скамьи до вуза и аспирантуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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