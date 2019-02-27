2019-02-27T07:25:04+03:00
Общество

В администрации Краснодара создадут команду по разработке проектов благоустройства

С такой инициативой выступил Евгений Первышов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В администрации краевой столицы стартовал отбор кандидатов для формирования нового отдела по разработке проектов благоустройства зеленых зон, дендропланов озеленения территорий. С этой инициативой выступил глава города Евгений Первышов.

- Нам нужны профессионалы, креативные и талантливые специалисты, ведь одна из главных особенностей этих вакансий - у архитекторов будет реальная возможность изменить наш город, сделать его удобнее и красивее, - сказал Евгений Первышов.

Для новой команды ищут: ведущего архитектора, архитектора, конструктора, сметчика - все с высшим образованием и опытом работы. Резюме и портфолио необходимо прислать на почту masht.arch@gmail.com.

- Конкурсную комиссию, которая будет проводить отбор кандидатов, возглавит главный архитектор города Наталья Машталир, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

После рассмотрения документов претендентов пригласят на собеседования, по итогам которого будет принято решение о трудоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Краснодара восстановили движение трамваев
В Ейском районе мужчина хотел поджечь автомобиль знакомой
Жительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублей
В Краснодаре ожидается налипание мокрого снега
В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»
Жители Сочи выберут, на что пойдут средства от курортного сбора
В Краснодаре из-за аварии стоят трамваи
В Сочи в аварии пострадал грудной ребенок
На Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмией
Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту
В Краснодаре стартовал цикл встреч Виктора Захарченко с молодежью
Кубанские почтовые отделения делают доступными для инвалидов
В Краснодаре будут судить грабителей, напавших на ювелирный салон
В Краснодаре будут судить автоподставщиков
На мартовские праздники пустят дополнительные поезда в Сочи