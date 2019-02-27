В администрации Краснодара создадут команду по разработке проектов благоустройства
В администрации краевой столицы стартовал отбор кандидатов для формирования нового отдела по разработке проектов благоустройства зеленых зон, дендропланов озеленения территорий. С этой инициативой выступил глава города Евгений Первышов.
- Нам нужны профессионалы, креативные и талантливые специалисты, ведь одна из главных особенностей этих вакансий - у архитекторов будет реальная возможность изменить наш город, сделать его удобнее и красивее, - сказал Евгений Первышов.
Для новой команды ищут: ведущего архитектора, архитектора, конструктора, сметчика - все с высшим образованием и опытом работы. Резюме и портфолио необходимо прислать на почту masht.arch@gmail.com.
- Конкурсную комиссию, которая будет проводить отбор кандидатов, возглавит главный архитектор города Наталья Машталир, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
После рассмотрения документов претендентов пригласят на собеседования, по итогам которого будет принято решение о трудоустройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU