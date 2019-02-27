2019-02-27T07:53:51+03:00
Здоровье

На Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмией

У 37-летнего жителя Кузбасса обнаружили желудочковую тахикардию
Александра ПОДУШКО
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На Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмиейНа Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмиейФото: Александр ГЛУЗ
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Мужчина мучился от приступов учащенного сердцебиения, головокружения, слабости. Ему сделали операцию несколько лет назад в одном из медучреждений. Состояние больного улучшилось, но победить аритмию врачам не удалось.

Вскоре 37-летний мужчина переехал из Кузбасса в Краснодар, тут болезнь снова дала о себе знать, ее спровоцировала простуда. Ему становилось все хуже, без оперативного лечения он мог умереть в любой момент.

- Больной обратился в Краевую клиническую больницу № 1. Врачи учли риски и приняли решение оперировать. Специалисты отделения нарушений ритма сердца добрались до труднодоступного очага аритмии и полностью его удалили. Но из-за особенностей зоны расположения очага желудочковой эктопии произошел спазм коронарных сосудов, и у пациента сердце остановилось на операционном столе, - рассказали пресс-службе минздрава региона.

Подключились реаниматологи и рентгенэндоваскулярные хирурги. Они провели экстренное стентирование коронарной артерии, возобновив кровоток к сердцу, подключили мужчину к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Три дня эта система была для него искусственным сердцем.

Пациента выписали 1,5 года назад, он наблюдается у специалистов больницы. Диагностика подтвердила, что аритмия его жизни больше не угрожает, здоровье пришло в норму.

Напомним, на Кубани врачи восстановили пациентке глотку. Для этого они использовали ткани руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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