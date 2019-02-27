В Сочи в аварии пострадал грудной ребенок

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-27T08:20:56+03:00

Его перевозили в детском удерживающем кресле, поэтому он не получил серьезных травм

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В Лазаревском районе Сочи на улице Майкопской в 09:40 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 39 летний житель Санкт-Петербурга находился за рулем автомобиля марки «Рено Логан». Он ехал с превышением скоростного режима и на закруглении дороги не справился с управлением. Его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «ВАЗ 21140», за рулем которого был 27-летний краснодарец.

- В результате аварии, пострадал грудной ребенок, который находился в отечественной легковушке. Он не получил серьезных травм, потому что его перевозили в детском удерживающем кресле, - сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре 25 февраля произошло ДТП. 21-летний парень находился за управлением автомобиля марки Mercedes. Он сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по «зебре». В результате 33-летний мужчина и 11-летний мальчик получили травмы различной тяжести, их госпитализировали в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU