В Краснодаре из-за аварии стоят трамваи
- В Краснодаре на пересечении Коммунаров и Промышленной около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Фото: администрация Краснодара
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: администрация Краснодара
- В результате аварии парализовано движение трамваев по улице Коммунаров в сторону центра города. Остановлено 6 маршрутов, - прокомментировал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.
Фото: администрация Краснодара
- Сейчас автомобиль убрали. На месте работает служба пути КТТУ. Специалисты восстанавливают поврежденный участок рельса. Уже приступили к сварочным работам, которые должны занять около 40 минут. Некоторые трамвайные маршруты, пустили в обход - через Садовый путепровод, - рассказали в пресс-службе КТТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU