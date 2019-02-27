В Краснодаре из-за аварии стоят трамваи

СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-27T08:37:14+03:00

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- В Краснодаре на пересечении Коммунаров и Промышленной около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: администрация Краснодара

- В результате аварии парализовано движение трамваев по улице Коммунаров в сторону центра города. Остановлено 6 маршрутов, - прокомментировал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Фото: администрация Краснодара

- Сейчас автомобиль убрали. На месте работает служба пути КТТУ. Специалисты восстанавливают поврежденный участок рельса. Уже приступили к сварочным работам, которые должны занять около 40 минут. Некоторые трамвайные маршруты, пустили в обход - через Садовый путепровод, - рассказали в пресс-службе КТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU