Жители Сочи выберут, на что пойдут средства от курортного сбора

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-27T09:01:22+03:00

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- Сочинцы могут принять участие в опросе и выбрать, на что пойдут деньги, полученные от курортного сбора. Администрация города запустила интернет-голосование за объекты инфраструктуры, которые обновят, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Отставить свой голос можно до 10 марта. Результаты направят в краевое министерство туризма.

Основные работы по благоустройству выполнят в этом году, остальное – в начале 2020 года.

В прошлом году в сентябре уже проводился подобный опрос. Большинство голосов было за установку беседок, лавочек, урн, туалетных модулей и декоративных фотоконструкций. Эти работы планируется реализовать в первую очередь в 2019 году.

Напомним, в администрации Краснодара создадут команду по разработке проектов благоустройства. С такой инициативой выступил Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU