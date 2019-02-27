2019-02-27T09:27:04+03:00
Спорт

В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»

Встреча состоится 3 марта
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

- Встречу между «Енисеем» и «Ростовом» перенесли в Сочи из-за того, что домашняя арена красноярского клуба будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта. Матч состоится на стадионе «Фишт» 3 марта, начало в 14:00, - сообщили пресс-службе красноярского клуба.

«Енисей» планирует организовать развлекательную программу для болельщиков.

Клуб не останется без поддержки. Часть болельщиков прилетит из Красноярска. Остаются еще любители команды, которые живут Краснодарском крае.

Напомним, Евгения Трефилова прооперировали несколько дней назад. Главный тренер гандбольного клуба «Кубань» и сборной России перенес операцию на сердце. Врачи советовали легендарному тренеру лечь в больницу еще в конце прошлого года, но Трефилов не мог пропустить важные для «Кубани» игры. Поэтому как только его подопечные сыграли в одном из матчей Кубка ЕГФ, лег в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Краснодара восстановили движение трамваев
В Ейском районе мужчина хотел поджечь автомобиль знакомой
Жительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублей
В Краснодаре ожидается налипание мокрого снега
Жители Сочи выберут, на что пойдут средства от курортного сбора
В Краснодаре из-за аварии стоят трамваи
В Сочи в аварии пострадал грудной ребенок
На Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмией
В администрации Краснодара создадут команду по разработке проектов благоустройства
Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту
В Краснодаре стартовал цикл встреч Виктора Захарченко с молодежью
Кубанские почтовые отделения делают доступными для инвалидов
В Краснодаре будут судить грабителей, напавших на ювелирный салон
В Краснодаре будут судить автоподставщиков
На мартовские праздники пустят дополнительные поезда в Сочи