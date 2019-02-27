В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-27T09:27:04+03:00

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- Встречу между «Енисеем» и «Ростовом» перенесли в Сочи из-за того, что домашняя арена красноярского клуба будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта. Матч состоится на стадионе «Фишт» 3 марта, начало в 14:00, - сообщили пресс-службе красноярского клуба.

«Енисей» планирует организовать развлекательную программу для болельщиков.

Клуб не останется без поддержки. Часть болельщиков прилетит из Красноярска. Остаются еще любители команды, которые живут Краснодарском крае.

Напомним, Евгения Трефилова прооперировали несколько дней назад. Главный тренер гандбольного клуба «Кубань» и сборной России перенес операцию на сердце. Врачи советовали легендарному тренеру лечь в больницу еще в конце прошлого года, но Трефилов не мог пропустить важные для «Кубани» игры. Поэтому как только его подопечные сыграли в одном из матчей Кубка ЕГФ, лег в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU