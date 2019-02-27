В Краснодаре ожидается налипание мокрого снега
В кубанской столице 27 февраля ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах.
По данным краевого гидрометцентра, 27 февраля в Краснодаре будет дуть ветер северных направлений 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза, днем немного теплее до +4.
Граждан просят быть осторожными. В случае происшествий необходимо звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112, а также 01 или 101.
Напомним, кубанские синоптики делают неутешительные прогнозы – погода в Краснодарском крае останется переменчивой до конца февраля. Приход очередного циклона в регионе ожидают 27 числа.
ИСТОЧНИК KP.RU