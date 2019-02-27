2019-02-27T10:04:11+03:00
Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублей

За это ей грозит пять лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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Жительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублейЖительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию Новороссийска обратилась 65-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей фармацевтической компании. Она сообщила старушке, что та якобы купила в аптеке поддельные лекарства, и теперь ей положена компенсация в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Чтобы получить эти деньги, необходимо выплатить 10 процентов от суммы и переслать это почтовыми переводами.

Женщина недавно покупала лекарства, поэтому поверила в этот обман. Она отправила неизвестной 130 тысяч рублей. Вскоре злоумышленница перестала выходить на связь.

Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ее задержали в Санкт-Петербурге.

- 30-летняя женщина находится под стражей. В отношении ранее судимой злоумышленницы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ей грозит пять лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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