В Ейском районе мужчина хотел поджечь автомобиль знакомой

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-27T10:45:11+03:00

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Девушка позвонила в дежурную часть Ейского района. Она сообщила, что ее знакомый облил бензином, принадлежащий ей автомобиль Hyundai и пытается поджечь его.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника, он был рядом с машиной.

- Выяснилось, что 34-летний житель Славянска-на-Кубани после ссоры с девушкой начал угрожать ей в интернет-переписке убийством. Он присылал ей фотографии ножа. Вскоре девушка перестала реагировать на его сообщения, тогда мужчина решил поджечь ее автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества). Он может провести в тюрьме пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU