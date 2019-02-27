В центре Краснодара восстановили движение трамваев
- В Краснодаре специалисты службы пути КТТУ завершили замену поврежденного в результате ДТП участка рельса. Авария произошла по улице Коммунаров в районе пересечения с Промышленной, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
- Движение восстановлено. Однако трамваи будут ходить по графику через два часа, - сообщили в пресс-службе КТТУ.
Напомним, ДТП произошло около 07:00. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов.
В результате аварии было парализовано движение трамваев по улице Коммунаров в сторону центра города.
На месте работала служба пути КТТУ. Специалисты восстанавливали поврежденный участок рельса.
ИСТОЧНИК KP.RU