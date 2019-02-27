2019-02-27T10:43:32+03:00
Происшествия

В центре Краснодара восстановили движение трамваев

Однако общественный транспорт по графику пойдет только через несколько часов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

- В Краснодаре специалисты службы пути КТТУ завершили замену поврежденного в результате ДТП участка рельса. Авария произошла по улице Коммунаров в районе пересечения с Промышленной, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Движение восстановлено. Однако трамваи будут ходить по графику через два часа, - сообщили в пресс-службе КТТУ.

Напомним, ДТП произошло около 07:00. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов.

В результате аварии было парализовано движение трамваев по улице Коммунаров в сторону центра города.

На месте работала служба пути КТТУ. Специалисты восстанавливали поврежденный участок рельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке
В Краснодаре перевернулась «скорая»
Инвалиду из Курганинска помогли оформить прописку по месту жительства
В Горячем Ключе директор школы незаконно присвоила более миллиона рублей
В Краснодаре открыли скульптуру «Столпы»
В Ейском районе мужчина хотел поджечь автомобиль знакомой
Жительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублей
В Краснодаре ожидается налипание мокрого снега
В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»
Жители Сочи выберут, на что пойдут средства от курортного сбора
В Краснодаре из-за аварии стоят трамваи
В Сочи в аварии пострадал грудной ребенок
На Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмией
В администрации Краснодара создадут команду по разработке проектов благоустройства
Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту
В Краснодаре стартовал цикл встреч Виктора Захарченко с молодежью
Кубанские почтовые отделения делают доступными для инвалидов
В Краснодаре будут судить грабителей, напавших на ювелирный салон
В Краснодаре будут судить автоподставщиков
На мартовские праздники пустят дополнительные поезда в Сочи