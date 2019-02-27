В центре Краснодара восстановили движение трамваев

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-27T10:43:32+03:00

Однако общественный транспорт по графику пойдет только через несколько часов

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- В Краснодаре специалисты службы пути КТТУ завершили замену поврежденного в результате ДТП участка рельса. Авария произошла по улице Коммунаров в районе пересечения с Промышленной, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Движение восстановлено. Однако трамваи будут ходить по графику через два часа, - сообщили в пресс-службе КТТУ.

Напомним, ДТП произошло около 07:00. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов.

В результате аварии было парализовано движение трамваев по улице Коммунаров в сторону центра города.

На месте работала служба пути КТТУ. Специалисты восстанавливали поврежденный участок рельса.

ИСТОЧНИК KP.RU