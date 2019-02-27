В Краснодаре открыли скульптуру «Столпы»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-27T11:06:29+03:00

Арт-объект был отобран по результатам открытого конкурса для благоустройства Краснодара

Изменить размер текста: A A

В краевой столице утром 27 февраля открыли новую скульптуру «Столпы». На днях ее установили на территории Вишняковского сквера.

Арт-объект был отобран по результатам открытого конкурса для благоустройства Краснодара.

Конструкция размещена на площади 16 на 6 метров, она состоит из 21 металлического столба высотой около 4 метров. Они стилизованы под березы, на которых изображены балалайки, матрешки, бутылки, ракеты и самолеты.

Для воссоздания этого многосоставный проект был задействовано много специалистов. В процессе изготовления скульптуры возникали сложности - из-за нестандартной толщины столбов пришлось делать их под заказ.

- Скульптуру краснодарского художника Виктора Линского «Столпы» выбрали ведущие архитекторы, художники и дизайнеры кубанской столицы. Его работа вошла в тройку лучших вместе с композициями Владимира Омутова «Draped Data» и Михаила Смаглюка «Точка», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU