В Горячем Ключе директор школы незаконно присвоила более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-27T11:32:57+03:00

Она трудоустроила фиктивного работника, за которого получала деньги

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- В Горячем Ключе директор школы, которая также является депутатом Совета муниципального образования города подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, женщина в 2015 году под предлогом приобретения большой партии косметики получила от своей знакомой копии ее документов, в том числе и паспорта.

Эти сведения директор школы передала своему секретарю и дала указание оформить женщину на должность своего заместителя по воспитательной работе. Ее знакомая работать в учебном заведении не собиралась

С декабря 2015 по сентябрь 2018 года на банковскую карту поступала зарплата, которую директор школы присваивала себе. Таким образом, она получила 1 миллион 150 тысяч рублей.

Подозреваемую уволили из школы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU