2019-02-27T11:32:57+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе директор школы незаконно присвоила более миллиона рублей

Она трудоустроила фиктивного работника, за которого получала деньги
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Горячем Ключе директор школы незаконно присвоила более миллиона рублейВ Горячем Ключе директор школы незаконно присвоила более миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

- В Горячем Ключе директор школы, которая также является депутатом Совета муниципального образования города подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, женщина в 2015 году под предлогом приобретения большой партии косметики получила от своей знакомой копии ее документов, в том числе и паспорта.

Эти сведения директор школы передала своему секретарю и дала указание оформить женщину на должность своего заместителя по воспитательной работе. Ее знакомая работать в учебном заведении не собиралась

С декабря 2015 по сентябрь 2018 года на банковскую карту поступала зарплата, которую директор школы присваивала себе. Таким образом, она получила 1 миллион 150 тысяч рублей.

Подозреваемую уволили из школы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке
В Краснодаре перевернулась «скорая»
Инвалиду из Курганинска помогли оформить прописку по месту жительства
В Краснодаре открыли скульптуру «Столпы»
В центре Краснодара восстановили движение трамваев
В Ейском районе мужчина хотел поджечь автомобиль знакомой
Жительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублей
В Краснодаре ожидается налипание мокрого снега
В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»
Жители Сочи выберут, на что пойдут средства от курортного сбора
В Краснодаре из-за аварии стоят трамваи
В Сочи в аварии пострадал грудной ребенок
На Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмией
В администрации Краснодара создадут команду по разработке проектов благоустройства
Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту
В Краснодаре стартовал цикл встреч Виктора Захарченко с молодежью
Кубанские почтовые отделения делают доступными для инвалидов
В Краснодаре будут судить грабителей, напавших на ювелирный салон
В Краснодаре будут судить автоподставщиков
На мартовские праздники пустят дополнительные поезда в Сочи