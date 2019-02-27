Инвалиду из Курганинска помогли оформить прописку по месту жительства

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-27T11:52:32+03:00

Теперь он будет получать социальную доплату по инвалидности к пенсии

Изменить размер текста: A A

Жителю Курганинска, инвалиду 3 группы по слуху Игорю Осокину понадобилось около 12 лет, чтобы оформить регистрацию по месту жительства. Благодаря этому он сможет получать социальную доплату по инвалидности к пенсии.

Мужчина написал письмо депутату Госдумы РФ, члену Центрального штаба ОНФ Наталье Костенко. Он рассказал, что 12 лет проживает в доме на территории товарищества и не может оформить право собственности на жилье.

Родной брат Игоря после смерти матери продал родительский дом, в котором Осокин проживал с 1973 года. Мужчину переселили на дачу, пообещав в скором времени помочь с оформлением документов. На этом помощь брата и закончилась. Самостоятельно справиться с бумажной волокитой у Игоря не получалось, потому что он инвалид 3 группы и практически ничего не слышит.

Участок мог перейти в собственность муниципалитета, а Игорь Осокин - остаться без жилья. В администрации Курганинского поселения ему посоветовали обратиться в суд с иском о признании права собственности, так он и сделал. Но процедура оформления регистрации по месту жительства затягивалась.

Разобравшись в ситуации, депутат попросила главу Курганинска помочь решить эту проблему. Городская администрация помогла Игорю разобраться с документами и оформить прописку.

ИСТОЧНИК KP.RU