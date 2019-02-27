В Краснодаре перевернулась «скорая»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-27T12:22:59+03:00

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В Краснодаре 27 февраля около 10:25 на пересечении улиц Дзержинской и Стахановкой, водитель автомобиля марки Volkswagen Touareg влетел в «скорую», от удара она перевернулась.

По предварительным данным в аварии пострадало шесть человек, среди которых годовалый ребенок.

Фото: ЧП Краснодар

Официальных комментариев о случившемся пока нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре на пересечении Коммунаров и Промышленной около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694338" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре перевернулась машина скорой помощи.Видео: ЧП Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU