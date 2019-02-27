В Краснодаре перевернулась «скорая»
В Краснодаре 27 февраля около 10:25 на пересечении улиц Дзержинской и Стахановкой, водитель автомобиля марки Volkswagen Touareg влетел в «скорую», от удара она перевернулась.
По предварительным данным в аварии пострадало шесть человек, среди которых годовалый ребенок.
Фото: ЧП Краснодар
Официальных комментариев о случившемся пока нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Краснодаре на пересечении Коммунаров и Промышленной около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов.
В Краснодаре перевернулась машина скорой помощи.Видео: ЧП Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU