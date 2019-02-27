2019-02-27T12:22:59+03:00
Происшествия

В Краснодаре перевернулась «скорая»

Есть пострадавшие [Видео]
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре перевернулась «скорая»В Краснодаре перевернулась «скорая»Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Краснодаре 27 февраля около 10:25 на пересечении улиц Дзержинской и Стахановкой, водитель автомобиля марки Volkswagen Touareg влетел в «скорую», от удара она перевернулась.

По предварительным данным в аварии пострадало шесть человек, среди которых годовалый ребенок.

Фото: ЧП Краснодар

Фото: ЧП Краснодар

Официальных комментариев о случившемся пока нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре на пересечении Коммунаров и Промышленной около 07:00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля, двигаясь с Промышленной, не справился с управлением, машина пробила ограждение вдоль дороги и вылетела на трамвайные пути. От удара лопнул один из рельсов.

В Краснодаре перевернулась машина скорой помощи.Видео: ЧП Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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