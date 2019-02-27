СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-27T12:35:07+03:00

В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он предложил своему клиенту передать через него 300 тысяч рублей для прекращения уголовного дела

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По версии следствия, адвокат оказывал юридическую помощь мужчине, который обвиняется в мошенничестве и неисполнении решения суда о взыскании долга. Защитник предложил своему клиенту передать через него 300 тысяч рублей для прекращения уголовного дела. Он обещал, что ему назначат только штраф.

- О незаконных действиях своего юриста мужчина сообщил в правоохранительные органы. 26 декабря прошлого года заявитель передал адвокату взятку. Сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю в этот момент задержали защитника, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU