На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
На Кубани суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Кавказской дистанции электроснабжения филиала – ОАО «РЖД» и экс-главе района контактной сети Кавказской дистанции электроснабжения. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
Было установлено, что 10 октября 2017 года, в ходе проведения ремонтных работ на Северо-Кавказской железной дороге организацией «Евродонстрой» с применяемой строительной техникой «СтройАвтоСервис» была повреждена воздушная линия сигнализации, централизации и блокировки «РЖД».
- Сотрудники РЖД» за сокрытие и не составление документов о повреждении, а также за несообщение в полицию о данном факте, получили от представителей предприятия 30 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ России по Краснодарскому краю.
Кропоткинский районный суд края назначил бывшему начальнику Кавказской дистанции электроснабжения филиала – ОАО «РЖД» штрафа на 2 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.
Экс-глава района контактной сети Кавказской дистанции электроснабжения выплатит в доход государства 1 миллиона 33 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года
ИСТОЧНИК KP.RU