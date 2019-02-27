2019-02-27T13:31:28+03:00
Общество

В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта

Рабочие заменят оборудование, которое отработало больше 30 лет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Краснодара.Фото: администрации Краснодара.
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В большинстве краснодарских многоэтажек работают лифты, которые устанавливали еще в советские годы, когда собственно и был построен дом. Оборудование нуждается в замене, потому в 2019 году установят 363 новых лифта. Обновления коснутся 120 домов.

- Такими темпами, как сейчас, лифты в городе не обновлялись, - сказал мэр города Евгений Первышов. - Если, например, с 2014 по 2016 годы в городе меняли в среднем около 10 лифтов в год, то начиная с 2017-го цифра увеличилась до 160.

Во многом это стало возможно благодаря работе программы капремонта. И, конечно, самим жильцам, которые оплачивают взносы в фонд.

Кстати, в 2017 году поставщик «Карачаровский механический завод» (ПАО) сильно задержал доставку оборудования. Из-за этого работы по замене затянулись, чему огорчились бабушки и дедушки, на этаж им приходилось подниматься пешком.

- В 2019 году привлечен другой подрядчик - «Щербинский лифтостроительный завод», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Договор с ним уже заключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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