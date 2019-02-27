В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-27T14:20:11+03:00

Сейчас он находится по подписке о невыезде

Изменить размер текста: A A

В городе-курорте полицейские поймали «лжеминера». В дежурную часть позвонили из управляющей компании и рассказали о странном сообщении.

- Заявитель пояснил, что в организацию поступил анонимный звонок. Якобы один из многоквартирных домов заминирован, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место выехали специалисты, но никаких взрывных устройств обнаружено не было.

А через пару часов сотрудники полиции вместе с УФСБ по Краснодарскому краю установили личность предполагаемого преступника. 52-летнего «лжеминера» нашли по месту его проживания. Оказалось, что мужчина перебрал с алкоголем, потому начал распространять ложное сообщение о бомбе.

Возбуждено уголовное дело. За такое телефонное хулиганство мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

- Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU