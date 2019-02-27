2019-02-27T14:20:11+03:00
Происшествия

В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку

Сейчас он находится по подписке о невыезде
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.
Изменить размер текста:

В городе-курорте полицейские поймали «лжеминера». В дежурную часть позвонили из управляющей компании и рассказали о странном сообщении.

- Заявитель пояснил, что в организацию поступил анонимный звонок. Якобы один из многоквартирных домов заминирован, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На место выехали специалисты, но никаких взрывных устройств обнаружено не было.

А через пару часов сотрудники полиции вместе с УФСБ по Краснодарскому краю установили личность предполагаемого преступника. 52-летнего «лжеминера» нашли по месту его проживания. Оказалось, что мужчина перебрал с алкоголем, потому начал распространять ложное сообщение о бомбе.

Возбуждено уголовное дело. За такое телефонное хулиганство мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

- Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке
В Краснодаре перевернулась «скорая»
Инвалиду из Курганинска помогли оформить прописку по месту жительства
В Горячем Ключе директор школы незаконно присвоила более миллиона рублей
В Краснодаре открыли скульптуру «Столпы»
В центре Краснодара восстановили движение трамваев
В Ейском районе мужчина хотел поджечь автомобиль знакомой
Жительница Санкт-Петербурга «развела» пенсионерку из Новороссийска на 130 тысяч рублей
В Краснодаре ожидается налипание мокрого снега
В Сочи пройдет матч между «Енисеем» и «Ростовом»
Жители Сочи выберут, на что пойдут средства от курортного сбора
В Краснодаре из-за аварии стоят трамваи
В Сочи в аварии пострадал грудной ребенок
На Кубани врачи спасли пациента с сердечной аритмией
В администрации Краснодара создадут команду по разработке проектов благоустройства
Суд на полгода продлил арест вице-мэру Сочи Чермиту
В Краснодаре стартовал цикл встреч Виктора Захарченко с молодежью
Кубанские почтовые отделения делают доступными для инвалидов
В Краснодаре будут судить грабителей, напавших на ювелирный салон
В Краснодаре будут судить автоподставщиков
На мартовские праздники пустят дополнительные поезда в Сочи