2019-02-27T15:12:34+03:00
Гандбольный клуб «Кубань»

Гандбольная «Кубань» сразится в четвертьфинале еврокубка с датским «Эсбьергом»

Матч пройдет 3 марта в Краснодаре
Николай НИКОЛАЕВ
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"Кубань" выходит в четвертьфинал кубка Европы."Кубань" выходит в четвертьфинал кубка Европы.
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3 марта в Краснодаре гандбольная «Кубань» сыграет первый матч в четвертьфинале Кубка ЕГФ. Ответная игра состоится в Дании 10 марта.

- Для «Кубани» началась пора решающих матчей во всех турнирах, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе клуба. – Наши девчонки в Кубке Европейской федерации гандбола добрались до стадии четвертьфинала. Причем попали желто-зеленые туда буквально через игольное ушко.

Одержав в начале года две победы над французским «Безансоном» и норвежским «Ларвиком», «Кубань» умудрилась разбазарить свое стратегическое преимущество. В заключительной домашней игре с «Безансоном» «Кубани» нужна была ничья, которую команда упустила на последних секундах. Последняя игра в группе в норвежском "Ларвике" также оставила вопрос о продолжении борьбы открытым. Имея преимущество в четыре мяча, «Кубань» в самом конце игры оказалась в роли догоняющей стороны. Точный бросок Дианы Голуб за 5 секунд до конца принес краснодарской команде лишь ничью.

Мечты о плей-офф стали рушиться. Ведь на следующий день во Франции главный конкурент «Кубани» «Безансон» играл с не имеющим мотивации победителем группы датским «Виборгом». В случае победы именно «Безансон», а не «Кубань», попадал бы в плей-офф. Однако «Виборг» не оставил французской команде шанса, выиграв с разницей в четыре мяча и буквально подарив путевку в четвертьфинал «Кубани».

Попадание в восьмерку сильнейших команд Европы - уже весомый результат. Соперник достался очень уж серьезный. «Эсбьерг» хотя и является достаточно молодой командой (основан в 1991 году), однако его состав в нынешнем сезоне выглядит очень серьезным. За датскую команду выступают игроки сборных Дании, Норвегии, Швеции, Сербии и Исландии. В чемпионате Дании команда идет на втором месте и вообще не проиграла в 2019 году еще ни разу в 16 встречах внутреннего первенства и в еврокубке. Но «Кубань» это не пугает. Чтобы пройти в полуфинал, необходимо одержать победу по сумме двух встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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