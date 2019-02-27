В Туапсе женщина убила своего мужа

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-27T15:21:19+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Туапсе. Ее подозревают в убийстве своего мужа.

- Как установило следствие, вечером 24 февраля 2019 года женщина вместе с мужем распивали спиртные напитки у себя дома. В ходе возникшего конфликта мужчина начал оскорблять супругу. Женщина взяла его ружье и произвела выстрел в спину мужа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Услышав выстрел, в помещение забежала их дочь, которая, увидев пострадавшего, вызвала карету скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

Сейчас подозреваемая заключена под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU