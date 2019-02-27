2019-02-27T15:21:19+03:00
Происшествия

В Туапсе женщина убила своего мужа

Трагедия произошла в ходе пьяной ссоры
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Туапсе. Ее подозревают в убийстве своего мужа.

- Как установило следствие, вечером 24 февраля 2019 года женщина вместе с мужем распивали спиртные напитки у себя дома. В ходе возникшего конфликта мужчина начал оскорблять супругу. Женщина взяла его ружье и произвела выстрел в спину мужа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Услышав выстрел, в помещение забежала их дочь, которая, увидев пострадавшего, вызвала карету скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

Сейчас подозреваемая заключена под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарцев приглашают на сладкую экскурсию
Баскетбольный тренировочный центр в Краснодаре построят до конца года
На Кубани ограничат строительство на прибрежных территориях
В Краснодаре пройдет «санитарный» марафон
Расходная часть бюджета Кубани в 2019 году выросла на 27 млрд рублей
В Краснодаре построят новое здание казачьего кадетского корпуса
В Лазаревском районе Сочи возобновили движение по участку трассы Джубга — Сочи
ВТБ запускает новую программу автокредитования
На Кубани увеличен дорожный фонд
Гандбольная «Кубань» сразится в четвертьфинале еврокубка с датским «Эсбьергом»
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке