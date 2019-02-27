2019-02-27T16:00:08+03:00
Общество

На Кубани увеличен дорожный фонд

Новые дороги позитивно повлияют на экономику региона
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае будут активно развивать логистическую сеть. Для этого дорожный фонд Кубани увеличили почти до 32 млрд рублей.

- Деньги будут направляться, в первую очередь, на строительство новых автомобильных дорог. Именно новые трассы позволят ускорить темпы экономического роста региона, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что контроль за целевым расходованием средств возьмут на себя все ответственный структуры, в том числе и депутаты Законодательного собрания региона.

Помимо прочего, выделенные средства пойдут на поддержание состояния региональных транспортных артерий и закупку дорожной техники.

Добавим, в 2018 году дорожный фонд края превысил 28 млрд рублей. Таким образом, рост составит 14,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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