На Кубани увеличен дорожный фонд
В Краснодарском крае будут активно развивать логистическую сеть. Для этого дорожный фонд Кубани увеличили почти до 32 млрд рублей.
- Деньги будут направляться, в первую очередь, на строительство новых автомобильных дорог. Именно новые трассы позволят ускорить темпы экономического роста региона, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что контроль за целевым расходованием средств возьмут на себя все ответственный структуры, в том числе и депутаты Законодательного собрания региона.
Помимо прочего, выделенные средства пойдут на поддержание состояния региональных транспортных артерий и закупку дорожной техники.
Добавим, в 2018 году дорожный фонд края превысил 28 млрд рублей. Таким образом, рост составит 14,3%.
ИСТОЧНИК KP.RU