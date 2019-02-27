2019-02-27T17:24:09+03:00
Общество

В Лазаревском районе Сочи возобновили движение по участку трассы Джубга — Сочи

Ограничения вводили для устранения последствий сходя селя
Максим ОСОКИН
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Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»
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В Лазаревском районе Сочи сегодня устраняли последствия схода селя. Из-за этого на участке трассы А-147 Джубга — Сочи, км 131+900 — км 132+000 вводили реверсивное движение транспорта.

- Небольшой сель сошел на дорогу из-за обильных осадков. В районе мкрн. Головинка сотрудники федеральной дорожной службы в течение 50 минут устранили все последствия ЧП, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

На время проведения работ на пострадавшем участке было организовано реверсивное движение, выставлены соответствующие дорожные знаки. Последствия схода селя ликвидировали 8 человек и 4 единицы специальной техники.

Сейчас движение на всём протяжении трассы А-147 осуществляется в штатном режиме, никаких дополнительных ограничений вводить не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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