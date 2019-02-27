2019-02-27T17:48:07+03:00
Общество

В Краснодаре построят новое здание казачьего кадетского корпуса

Появится оно на улице Ягодина
Варвара ДЫМ
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На 18 сессии ЗСК стало известно, что казачий кадетский корпус атамана Бабыча получит новый корпус. Строительство здания начнется в этому году.

- Сейчас корпус находится в арендуемом здании бывшего детского сада, - рассказали в кубанском парламенте. – Новое здание построят на улице Ягодина. На его возведение из краевого бюджета будет выделено 1,6 млрд рублей. Площадь участка - 7,5 га

Казачий кадетский корпус атамана Бабыча создан еще в 1994 году. За это время из его стен вышло свыше 700 ребят. И с каждым годом количество мальчишек которые желают учиться в нем, только растет. Но принять здание может только 200 воспитанников.

- В новом же корпусе смогут заниматься 600 человек. Ребята получат образование, основанное на историко-культурных традициях кубанского казачества. Одновременно им будут доступны самые передовые учебные технологии, кабинеты, оснащенные современным оборудованием, спортивная инфраструктура, - пояснили в администрации Краснодарского края.

Всего же на Кубани работает восемь кадетских корпусов. Семь из них – казачьей направленности, один – морской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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