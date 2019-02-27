2019-02-27T17:21:52+03:00
Общество

Расходная часть бюджета Кубани в 2019 году выросла на 27 млрд рублей

Деньги будут тратить, в первую очередь, на социальные программы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре будут строить новую очередь краевой клинической больницы № 1. На это направят 6,6 млрд рублей. Средства на возведение объекта будут выделять из краевого бюджета в течении четырех лет. Стоит отметить, что в 2019 году его расходная часть увеличена на 27 млрд рублей.

- Деньги будут тратиться на социальные программы. В частности, около 600 млн рублей направят на ремонт и оснащение поликлиник, ФАПов на местах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На строительство спортзалов в малых населенных пунктах Кубани потратят около 350 млн рублей. Особое внимание планируется уделить развитию самбо. В этом году для занятия этим видом спорта планируют построить 10 спортивных залов. Помимо этого, достроят два плавательных бассейна в Брюховецком и Курганинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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