2019-02-27T17:14:54+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет «санитарный» марафон

Мероприятие по наведению порядка в городе уже стало традиционным
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре утвержден план работ в рамках Всекубанского и городского двухмесячника по наведению санитарного порядка в городе. Он пройдет с 4 марта по 26 апреля. Краевой и городской субботник состоится 13 апреля.

- Такие своеобразные «санитарные марафоны» в Краснодаре проходят уже более 15 лет. За два месяца планируется привести в порядок территорию столицы Кубани и ее пригородов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В «санитарном марафоне» примут участие коллективы предприятий и учреждений, активисты, и просто неравнодушные граждане.

Особое внимание уделят наведению порядка на придомовых и внутриквартальных территориях. Также работы по благоустройству проведут на территории парков, скверов и бульваров. Будет проведена обрезка деревьев и кустарников, посадка саженцев, устройство новых газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарцев приглашают на сладкую экскурсию
Баскетбольный тренировочный центр в Краснодаре построят до конца года
На Кубани ограничат строительство на прибрежных территориях
Расходная часть бюджета Кубани в 2019 году выросла на 27 млрд рублей
В Краснодаре построят новое здание казачьего кадетского корпуса
В Лазаревском районе Сочи возобновили движение по участку трассы Джубга — Сочи
ВТБ запускает новую программу автокредитования
На Кубани увеличен дорожный фонд
В Туапсе женщина убила своего мужа
Гандбольная «Кубань» сразится в четвертьфинале еврокубка с датским «Эсбьергом»
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке