В Краснодаре пройдет «санитарный» марафон

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-27T17:14:54+03:00

Мероприятие по наведению порядка в городе уже стало традиционным

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В Краснодаре утвержден план работ в рамках Всекубанского и городского двухмесячника по наведению санитарного порядка в городе. Он пройдет с 4 марта по 26 апреля. Краевой и городской субботник состоится 13 апреля.

- Такие своеобразные «санитарные марафоны» в Краснодаре проходят уже более 15 лет. За два месяца планируется привести в порядок территорию столицы Кубани и ее пригородов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В «санитарном марафоне» примут участие коллективы предприятий и учреждений, активисты, и просто неравнодушные граждане.

Особое внимание уделят наведению порядка на придомовых и внутриквартальных территориях. Также работы по благоустройству проведут на территории парков, скверов и бульваров. Будет проведена обрезка деревьев и кустарников, посадка саженцев, устройство новых газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU