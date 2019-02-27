На Кубани ограничат строительство на прибрежных территориях

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-27T17:30:01+03:00

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Закон, запрещающий строительство зданий выше четырех этажей на расстоянии 300 метров от береговой линии, сегодня приняли депутаты законодательного собрания Краснодарского края. Изменения внесут в градостроительный кодекс края.

- Новый закон касается Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского и Щербиновского районов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Стоит отметить, что разрешения на строительство будут в приоритетном порядке выдавать тем, кто будет возводить объекты санаторно-курортного комплекса. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что строительство жилых высоток в прибрежных городах приводит к значительному повышению стоимости земли. Зачастую такие суммы неподъемны для отельеров.

Добавим, на заседании ЗСК прозвучало предложение увеличить расстояние, где ограничат высотное строительство, с 300 до 500 метров от линии моря. Эту инициативу депутаты обсудят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU