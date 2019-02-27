2019-02-27T17:30:01+03:00
Общество

На Кубани ограничат строительство на прибрежных территориях

Такой закон приняли сегодня депутаты местного Заксобрания
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Закон, запрещающий строительство зданий выше четырех этажей на расстоянии 300 метров от береговой линии, сегодня приняли депутаты законодательного собрания Краснодарского края. Изменения внесут в градостроительный кодекс края.

- Новый закон касается Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского и Щербиновского районов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Стоит отметить, что разрешения на строительство будут в приоритетном порядке выдавать тем, кто будет возводить объекты санаторно-курортного комплекса. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что строительство жилых высоток в прибрежных городах приводит к значительному повышению стоимости земли. Зачастую такие суммы неподъемны для отельеров.

Добавим, на заседании ЗСК прозвучало предложение увеличить расстояние, где ограничат высотное строительство, с 300 до 500 метров от линии моря. Эту инициативу депутаты обсудят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарцев приглашают на сладкую экскурсию
Баскетбольный тренировочный центр в Краснодаре построят до конца года
В Краснодаре пройдет «санитарный» марафон
Расходная часть бюджета Кубани в 2019 году выросла на 27 млрд рублей
В Краснодаре построят новое здание казачьего кадетского корпуса
В Лазаревском районе Сочи возобновили движение по участку трассы Джубга — Сочи
ВТБ запускает новую программу автокредитования
На Кубани увеличен дорожный фонд
В Туапсе женщина убила своего мужа
Гандбольная «Кубань» сразится в четвертьфинале еврокубка с датским «Эсбьергом»
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке