2019-02-27T17:40:05+03:00
Спорт

Баскетбольный тренировочный центр в Краснодаре построят до конца года

Это первый подобный спортивный объект в стране
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Тренировочный баскетбольный центр в КраснодареТренировочный баскетбольный центр в Краснодаре
Изменить размер текста:

В поселке Колосистом Краснодара идет строительство тренировочного центра для баскетбольных команд. Центр будет включать 3 игровые площадки, тренажерный зал, медицинский корпус, точку питания и гостиницу для спортсменов молодежных составов на 100-120 человек и современную уличную площадку для баскетбола 3х3. Объект планируют сдать до конца 2019 года.

- Мы находимся в фазе активного строительства. Это современнейший тренировочный центр: полагаю, аналогов ему не будет в стране. Первую очередь – спортивную часть – планируем сдать в третьем квартале 2019 года, а гостинично-ресторанный комплекс должен быть готов к концу года, - рассказал о ходе строительства президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

В феврале юношеские команды «красно-зеленых» приняли участие в двух международных турнирах. Ребята 2001 года рождения отправились в Каунас, где сыграли в юношеской Евролиге.

А команда 2003-2004 года завоевала бронзовые медали на Kids Game Basket-2019 во Франции. Этот краснодарский коллектив называют одним из самых перспективных в стране.

- В марте этой команде предстоит выезд на очень представительный турнир в Сербию. Помимо «Локо», в нем примут участие юношеские команды таких грандов, как «Барселона», «Панатинаикос», «Маккаби»… Кстати, в ближайшие годы с появлением современного тренировочного центра мы планируем проводить несколько международных юношеских турниров в Краснодаре ежегодно. «Локомотив-Кубань» становится заметным игроком по подготовке резерва. Вся та инфраструктура, которую мы выстраиваем для своих молодежных команд, будет использована максимально эффективным образом, - приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарцев приглашают на сладкую экскурсию
На Кубани ограничат строительство на прибрежных территориях
В Краснодаре пройдет «санитарный» марафон
Расходная часть бюджета Кубани в 2019 году выросла на 27 млрд рублей
В Краснодаре построят новое здание казачьего кадетского корпуса
В Лазаревском районе Сочи возобновили движение по участку трассы Джубга — Сочи
ВТБ запускает новую программу автокредитования
На Кубани увеличен дорожный фонд
В Туапсе женщина убила своего мужа
Гандбольная «Кубань» сразится в четвертьфинале еврокубка с датским «Эсбьергом»
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке