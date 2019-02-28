2019-02-28T10:47:51+03:00
Спорт

Центр поиска новых спортивных чемпионов открылся в Краснодаре

Юных талантов от 6 до 12 лет приглашают пройти тестирование
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Тестирование бесплатно для всехТестирование бесплатно для всех
Изменить размер текста:

28 февраля в Краснодаре открылся необычный центр спортивного тестирования «Стань чемпионом». Он призван искать и находить спортивные таланты у детей в возрасте от 6 до 12 лет. Краснодарский край вошел в число восьми пилотных регионов для этого федерального проекта.

- В центре любой ребенок сможет бесплатно пройти анализ на предрасположенность для занятий тем или иным видом спорта. Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом ребенка. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спортсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку, - рассказали в пресс-службе краевого министерства спорта.

Тест, который оценит более 45 показателей, покажет, в каком именно виде спорта ребенок сможет добиться наивысших достижений. У юного атлета проверят память, внимание, скорость реакции, физическое состояние, силу, гибкость, выносливость, координацию и многое другое.

В Краснодаре Центр тестирования будет работать в комплексе «Чемпион», что за «Баскет-Холлом».

Записать свое чадо на тестирование можно на сайте проекта sportchampions.ru. При себе нужно иметь спортивные штаны или шорты, теплую спортивную кофту и кроссовки.

Планируется, что в Краснодаре ежемесячно центр сможет принимать более 250 детей, среди которых обязательно найдутся будущие чемпионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре умер боец ММА Аркадий Лисин
В Краснодаре осудят торговца опасным алкоголем
У жителя Кавказского района изъяли почти два грамма N-метилэфедрона
Жителя Староминского района могут посадить на два года за нарушение ПДД
В 2018 году в Краснодаре из-за аварий трамваи простояли почти 2000 часов
На Кубани детские врачи внедрили новый метод спасения жизней
В Сочи пройдёт джазовый фестиваль
В Туапсинском районе заменят свыше 19 км сетей водоснабжения
В Гулькевичском районе открылся новый детский сад
В Краснодаре пройдёт выставка живописи и графики «Женщины в искусстве»
В Краснодаре разработали концепцию развития парка «Солнечный остров»
В Краснодаре собирают подписи за продление трамвайной линии по ул. Московской
Жителям Кубани компенсируют затраты на переход к цифровому телевидению
Краснодарцев приглашают на сладкую экскурсию
Баскетбольный тренировочный центр в Краснодаре построят до конца года
На Кубани ограничат строительство на прибрежных территориях
В Краснодаре пройдет «санитарный» марафон
Расходная часть бюджета Кубани в 2019 году выросла на 27 млрд рублей
В Краснодаре построят новое здание казачьего кадетского корпуса
В Лазаревском районе Сочи возобновили движение по участку трассы Джубга — Сочи
ВТБ запускает новую программу автокредитования
На Кубани увеличен дорожный фонд
В Туапсе женщина убила своего мужа
Гандбольная «Кубань» сразится в четвертьфинале еврокубка с датским «Эсбьергом»
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке