Центр поиска новых спортивных чемпионов открылся в Краснодаре

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-28T10:47:51+03:00

Юных талантов от 6 до 12 лет приглашают пройти тестирование

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28 февраля в Краснодаре открылся необычный центр спортивного тестирования «Стань чемпионом». Он призван искать и находить спортивные таланты у детей в возрасте от 6 до 12 лет. Краснодарский край вошел в число восьми пилотных регионов для этого федерального проекта.

- В центре любой ребенок сможет бесплатно пройти анализ на предрасположенность для занятий тем или иным видом спорта. Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом ребенка. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спортсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку, - рассказали в пресс-службе краевого министерства спорта.

Тест, который оценит более 45 показателей, покажет, в каком именно виде спорта ребенок сможет добиться наивысших достижений. У юного атлета проверят память, внимание, скорость реакции, физическое состояние, силу, гибкость, выносливость, координацию и многое другое.

В Краснодаре Центр тестирования будет работать в комплексе «Чемпион», что за «Баскет-Холлом».

Записать свое чадо на тестирование можно на сайте проекта sportchampions.ru. При себе нужно иметь спортивные штаны или шорты, теплую спортивную кофту и кроссовки.

Планируется, что в Краснодаре ежемесячно центр сможет принимать более 250 детей, среди которых обязательно найдутся будущие чемпионы.

ИСТОЧНИК KP.RU