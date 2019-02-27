2019-02-27T18:39:57+03:00
Общество

Краснодарцев приглашают на сладкую экскурсию

Жители столицы Кубани смогут бесплатно посетить музей шоколада
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре открыли музей шоколада. На бесплатную экскурсию жителей и гостей краевого центра приглашает муниципальный Туристско-информационный центр. Ее проведут в рамках цикла гастрономических пешеходных маршрутов «Вкусный Краснодар».

- Данный проект направлен, в первую очередь, на развитие в Краснодаре гастрономического туризма. Участники экскурсии посетят один из культурных центров краевого центра, который предлагает интересные программы для детей. Юные краснодарцы узнают, как в старом Екатеринодаре развивалась индустрия развлечений, связанная с гастрономией, какие лакомства были популярны в то время, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в персс-службе администрации Краснодара.

Первая экскурсия в рамках цикла «Вкусный Краснодар» пройдет в краевой столице 17 марта. Участники проекта смогут принять участие в бесплатном мастер-классе по изготовлению изделий из шоколада. Гости узнают об истории этого лакомства, познакомятся с интересными рецептами и экспонатами, изготовленными из него. Записаться для участия в экскурсии можно по тел. 8(861) 218-97-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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