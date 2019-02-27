2019-02-27T19:40:02+03:00
Общество

Жителям Кубани компенсируют затраты на переход к цифровому телевидению

Сегодня депутаты местного Заксобрания приняли соответствующий закон
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрация Краснодарского краяФото: пресс-служба администрация Краснодарского края
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Жителям Краснодарского края компенсируют затраты, связанные с переходом на цифровое телевещание. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты Законодательного собрания региона. На эти цели из краевого бюджета направят около 90 млн рублей.

- Малоимущим гражданам возместят затраты на приобретение приставок для приема цифрового вещания. Сума компенсации составит одну тысячу рублей. Для малоимущих граждан, живущих в труднодоступных населенных пунктах, которые не охватываются цифровым сигналом, будет выплачиваться компенсация на приобретения спутникового оборудования. Ее размер будет равен фактической стоимости тарелки и приставки, но не сможет превышать 4,5 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, с 2019 года все федеральные каналы полностью переходят на цифровое эфирное телевещание. Это позволит улучшить качество передаваемого сигнала. На Кубани аналоговое телевещание прекратиться с 3 июня. До этого дня владельцам телевизоров старше 2013 года выпуска необходимо приобрести цифровую приставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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