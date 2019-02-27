2019-02-27T19:52:29+03:00
Общество

В Краснодаре собирают подписи за продление трамвайной линии по ул. Московской

Свой голос «За» отдали более 4 тысяч жителей «Музыкального» микрорайона
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Более 4 тыс. жителей «Музыкального» микрорайона Краснодара подписали обращение, в котором высказали свою поддержку городским властям. Мэрия в данный момент через суд добивается возращения в муниципальную собственность земельных участков под автомобильной дорогой по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова. Краснодарцы указали в петиции, что данная мера позволит начать строительство трамвайной линии до ул. им. Петра Метальникова.

- Уже отменено решение Прикубанского районного суда, на основании которого у СПК «Краснодарский» возникло право собственности на участки под дорогой. Это предприятие впоследствии продало землю ООО «Каталина Парк». Сейчас иск об изъятии данных участков находится в арбитражном суде. Его рассмотрение назначено на 6 марта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что ранее этот же суд отказал ООО «Каталина Парк» во взыскании с администрации Краснодара свыше 580 млн руб. за изъятие участков. «Каталина Парк» подала апелляционную жалобу, она еще не рассмотрена. Судебный процесс вокруг 13 земельных участков общей площадью более 17,2 га в районе ул. Московской и ул. им. Петра Метальникова длится уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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