В Краснодаре разработали концепцию развития парка «Солнечный остров»

СЕГОДНЯ 07:06 2019-02-28T07:06:33+03:00

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27 февраля в администрации Кубани заместитель губернатора Сергей Болдин провёл совещание.

На мероприятии директор городского департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой и его заместитель Наталья Машталир представили концепцию развития проекта, предполагающего озеленение ряда магистральных маршрутов на шести улицах и участков между улицами Чапаева, Красной, Постовой и Кубанской Набережной. Также на встрече затронули вопрос, касающийся формирования лесопаркового пояса вокруг города.

- Мы должны расширять лесопарковый пояс. Нужно проработать вопрос включения в него Болгарского острова, участка в станице Елизаветинской. Проведите встречу с общественниками и дайте нам предложения по территориям, которые могут войти в эту зону, - цитирует Сергея Болдина администрация Кубани.

Главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир представила проект, предполагающий обновления «Солнечного острова» и прилегающей к нему территории.

Авторы планируют, что в парке будут размещаться аттракционы, амфитеатр, футбольное поле, скейт-парк, эко-центр с лекторием и художественной школой, планетарием и так далее.

В настоящее время администрация Краснодара в судебном порядке решает вопросы по освобождению ряда незаконно занимаемых участков земли. После этого на Большом острове планируют создать зону для активного отдыха и научной деятельности. Ее площадь составит 200 га.

По словам заместителя губернатора Сергея Болдина, концепция интересная, но она требует дополнения.

ИСТОЧНИК KP.RU