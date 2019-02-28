2019-02-28T07:06:33+03:00
Общество

В Краснодаре разработали концепцию развития парка «Солнечный остров»

Об этом сообщает администрация Краснодарского края
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

27 февраля в администрации Кубани заместитель губернатора Сергей Болдин провёл совещание.

На мероприятии директор городского департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой и его заместитель Наталья Машталир представили концепцию развития проекта, предполагающего озеленение ряда магистральных маршрутов на шести улицах и участков между улицами Чапаева, Красной, Постовой и Кубанской Набережной. Также на встрече затронули вопрос, касающийся формирования лесопаркового пояса вокруг города.

- Мы должны расширять лесопарковый пояс. Нужно проработать вопрос включения в него Болгарского острова, участка в станице Елизаветинской. Проведите встречу с общественниками и дайте нам предложения по территориям, которые могут войти в эту зону, - цитирует Сергея Болдина администрация Кубани.

Главный архитектор краевой столицы Наталья Машталир представила проект, предполагающий обновления «Солнечного острова» и прилегающей к нему территории.

Авторы планируют, что в парке будут размещаться аттракционы, амфитеатр, футбольное поле, скейт-парк, эко-центр с лекторием и художественной школой, планетарием и так далее.

В настоящее время администрация Краснодара в судебном порядке решает вопросы по освобождению ряда незаконно занимаемых участков земли. После этого на Большом острове планируют создать зону для активного отдыха и научной деятельности. Ее площадь составит 200 га.

По словам заместителя губернатора Сергея Болдина, концепция интересная, но она требует дополнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре пройдёт выставка живописи и графики «Женщины в искусстве»
В Краснодаре собирают подписи за продление трамвайной линии по ул. Московской
Жителям Кубани компенсируют затраты на переход к цифровому телевидению
Краснодарцев приглашают на сладкую экскурсию
Баскетбольный тренировочный центр в Краснодаре построят до конца года
На Кубани ограничат строительство на прибрежных территориях
В Краснодаре пройдет «санитарный» марафон
Расходная часть бюджета Кубани в 2019 году выросла на 27 млрд рублей
В Краснодаре построят новое здание казачьего кадетского корпуса
В Лазаревском районе Сочи возобновили движение по участку трассы Джубга — Сочи
ВТБ запускает новую программу автокредитования
На Кубани увеличен дорожный фонд
В Туапсе женщина убила своего мужа
Гандбольная «Кубань» сразится в четвертьфинале еврокубка с датским «Эсбьергом»
В Анапе задержали мужчину, «заминировавшего» многоэтажку
В краснодарских многоэтажках в 2019 году заменят 363 лифта
На Кубани двух работников «РЖД» осудили за взятки
В Краснодаре адвокат подозревается в покушении на посредничество во взятке