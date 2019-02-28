В Краснодаре пройдёт выставка живописи и графики «Женщины в искусстве»

СЕГОДНЯ 07:31 2019-02-28T07:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

5 марта в 16:00 в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдёт выставка живописи и графики «Женщины в искусстве».

Проект посвящён Международному женском дню. Его проводят в Краснодаре уже второй раз.

- На выставке вниманию гостей и жителей города представят свыше 60 работ, принадлежащих более 20 авторам. Посетители смогут увидеть живопись, графику и декоративно-прикладное искусство. Также на выставке представят академические пейзажи, натюрморты, экспрессивные и абстрактные картины, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.

Посетить выставку можно будет до 12 марта.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре пройдёт бесплатная сладкая экскурсия. На ней жители и гости города смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению изделий из шоколада.

ИСТОЧНИК KP.RU