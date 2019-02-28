СЕГОДНЯ 07:51 2019-02-28T07:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гулькевичском районе открылся новый детский сад на 100 мест. Учреждение построили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

- В прежнем здании я был во время рабочей поездки: постройка была дореволюционная, с печным отоплением. Тогда мы с коллегами решили, что для садика нужно обязательно возвести новое, хорошее здание. Теперь дети будут заниматься в нормальных условиях. Тут есть музыкальный и спортивные залы, детские площадки, веранды, спортивная площадка. Воспитатели уже ждут малышей, - сообщает глава региона.

Теперь в новом жёстком саду имеется автономное отопление, централизованные водоснабжение и канализация. Современным оборудованием оснащены медицинский и пищевой блоки. Помимо этого, учреждение и прилегающая к нему территория доступны для детей с ограниченными возможностями.

На строительство объекта потратили более 80 млн рублей, 77 из них - средства краевого бюджета.

В прошлом году в крае возвели 15 детских садов и пристроек к ним, создали 3858 новых мест, 530 из них - ясельные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU