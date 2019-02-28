СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-28T08:19:05+03:00

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В Туапсинском районе заменят свыше 19 км сетей водоснабжения. Всего их насчитывается 400 км.

Каждый год ставится задача обновить 5 процентов от общей протяжённости сетей.

Средства на ремонтные работы выделяются бюджетов поселений района и ресурсосберегающих предприятий. В текущем году планируется заменить более 8 км труб в Туапсе, около 2 км - в Джубгском поселении, свыше 2 км - в Новомихайловском, почти 3 км - в Небугском.

- Всего планируют обновить почти 10 км сетей водоснабжения. После окончания отопительного периода в комплексных планах появится графа по замене 5 процентов сетей водоснабжения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в текущем году в Краснодаре в многоэтажках заменят 363 лифта, которые работали больше 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU