В Сочи пройдёт джазовый фестиваль

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-28T08:50:44+03:00

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В Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» пройдёт ежегодный джазовый фестиваль. Его организатором является Игорь Бутманов.

- Фестиваль стартует 7 марта. В этот день жители и гости города смогут насладиться выступлением певца и пианиста из Англии Энтони Стронга. 8 марта с Международным женским днём дам поздравят джазмены Highlands Project из Испании и коллективы, лидеры которых являются музыкантами Московского джазового оркестра. Завершится традиционный фестиваль 9 марта выступлением квинтета Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова - лауреата многочисленных международных конкурсов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре пройдёт выставка живописи и графики «Женщины в искусстве». Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. Выставку можно будет посетить в период с 5 по 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU