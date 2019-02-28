На Кубани детские врачи внедрили новый метод спасения жизней

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-28T09:17:00+03:00

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В детской краевой клинической больнице врачи внедрили новый метод спасения жизней.

Процедуру плазмосорбции проводят в случае фульминантной печёночной недостаточности, а также при отравлениях. Это сорбционная технология, при которой плазма крови пациента отделяется от цельной крови, эритроциты возвращаются в кровоток, а плазма перед возвращением проходит процедуру сорбции.

- При сорбционной технологии используются современные ионообменные сорбенты, сочетающие в себе неспецифические и специфические сорбирующие свойства: селективное удаление билирубина. Сорбент задерживает на себе водорастворимые и связанные с белком токсины, промежуточные продукты обмена веществ, в том числе токсичные, а также билирубин, что эффективно поддерживает функцию печени и создает условия для ее скорейшей регенерации, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В прошлом году данный метод спас жизнь трем маленьким пациентам краевой клинической больницы, которые отравились грибами.

ИСТОЧНИК KP.RU