2019-02-28T10:13:46+03:00
Происшествия

В 2018 году в Краснодаре из-за аварий трамваи простояли почти 2000 часов

В результате «КТТУ» недополучило 5,1 млн рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В 2018 году в Краснодаре из-за аварий работа трамваем приостановилась почти на 2000 часовВ 2018 году в Краснодаре из-за аварий работа трамваем приостановилась почти на 2000 часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Краснодара Евгений Первышов и директор «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» Александр Грачёв разобрали статистику ДТП на трамвайных путях за 2018 год. Они установили, что из-за аварий с участием подвижного состава МУП «КТТУ» и другого транспорта трамваи были остановлены почти на 2000 часов. В связи с этим более 190 тысяч человек не смогли вовремя добраться до нужного им места, а «КТТУ» недополучило 5,1 млн руб.

- Уважение к общественному транспорту со стороны водителей, к сожалению, падает. Об этом говорят и количество ДТП, и отчеты водителей КТТУ. Из-за одного автохама за рулем может пострадать около двухсот человек - пассажиров трамвая. Поэтому для всех жителей города необходимо, чтобы эта ситуация менялась, - отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

По его мнению, водители должны быть внимательнее на дорогах, особенно – вблизи трамвайных линий, и помнить, что у общественного транспорта - приоритет, его нужно пропускать.

По данным МУП «КТТУ», в прошлом году с участием трамваев произошли 107 ДТП. Установлено, что 87 из них произошли не по вине водителей железнодорожного транспорта. Основными причинами аварий являются невнимательность и нарушения ПДД водителями грузового и легкового транспорта, а также езда в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварий ущерб, нанесенный подвижному составу «КТТУ», составил 2,4 млн рублей, 1,7 млн рублей возместили страховые компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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