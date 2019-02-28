СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-28T10:26:09+03:00

Жителя Староминского района могут посадить на два года за нарушение ПДД Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Староминском районе ночью во время патрулирования правоохранители остановили автомобиль под управлением 55-летнего мужчины. У него были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

Во время поверки правоохранители установили, что ранее злоумышленника уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии: его лишили прав на 1,5 года и выписали штраф в размере 300 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Злоумышленницу грозит лишение свободы сроком до двух лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре 21-летний водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика. Школьника с травмами увезли в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU