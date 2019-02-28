2019-02-28T10:42:35+03:00
Происшествия

У жителя Кавказского района изъяли почти два грамма N-метилэфедрона

Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет
Татьяна СМИРНОВА
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У жителя Кавказского района изъяли почти два грамма N-метилэфедронаУ жителя Кавказского района изъяли почти два грамма N-метилэфедронаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На одной из улиц Кавказского района сотрудники правоохранительных органов задержали подозрительного молодого человека: он попытался скрыться, когда заметил полицейских.

- Во время досмотра у 26-летнего местного жителя во внутреннем кармане куртки нашли и изъяли пластиковую трубку с налетом темного цвета и стеклянный флакон, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что в бутылочке были наркотики, а именно N-метилэфедрон. Масса запрещённого вещества составила почти два грамма, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Там он сообщил правоохранителям, что флакон с пороком нашёл на улице и хранил его для личного употребления.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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