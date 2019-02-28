2019-02-28T11:00:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудят торговца опасным алкоголем

Мужчина полностью признал свою вину в преступлении
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре осудят торговца опасным алкоголемВ Краснодаре осудят торговца опасным алкоголемФото: Павел КЛОКОВ
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В Краснодаре осудят торговца опасным для жизни и здоровья алкоголем.

- По версии следствия, 27-летний мужчина приобрёл фальсифицированную спиртосодержащую продукцию и хранил ее в арендуемом магазине в Краснодаре. В период с августа по сентябрь прошлого года злоумышленник продавал алкоголь. Нарушение выявили правоохранители. Они изъяли из магазина 54 бутылки водки с этикетками различных торговых марок, а также 34 бутылки коньяка, виски и текилы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Алкоголь отправили на экспертизу. Она показала, что в продукции содержалось большое количество примесей метанола, ацетальдегида и этилацетата, которые при употреблении в пищу могут угрожать жизни и здоровью.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину в преступлении. Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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