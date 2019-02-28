В Краснодаре умер боец ММА Аркадий Лисин

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-28T11:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре скончался 21-летний боец смешанных единоборств Аркадий Лисин. Об этом сообщили в бойцовском клубе «Ермак», в котором занимался спортсмен.

- Не стало Аркадия Лисина. Мы знали Аркадия как хорошего, порядочного человека, доброго, отзывчивого друга, старательного и терпеливого ученика, упорного и талантливого спортсмена.

Нам довелось пережить много счастливых мгновений и радости от общих побед.

ermak_krasnodar Не стало Аркадия Лисина

Мы скорбим, провожая в последний путь близкого, дорогого нам человека, и сохраним в сердцах добрую память. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - говорится в заявлении спортивного клуба.

Предположительной причиной смерти молодого человека стала остановка сердца. Его знакомые рассказали, что он не проснулся утром.

Аркадия Лисина в ММА считали перспективным спортсменом. С 2016 года он провел семь боев, в пяти из которых одержал победу. Кроме того, он был участником международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70», который прошел в Сочи в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU