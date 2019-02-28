В Краснодаре умер боец ММА Аркадий Лисин
В Краснодаре скончался 21-летний боец смешанных единоборств Аркадий Лисин. Об этом сообщили в бойцовском клубе «Ермак», в котором занимался спортсмен.
- Не стало Аркадия Лисина. Мы знали Аркадия как хорошего, порядочного человека, доброго, отзывчивого друга, старательного и терпеливого ученика, упорного и талантливого спортсмена.
Нам довелось пережить много счастливых мгновений и радости от общих побед.
Мы скорбим, провожая в последний путь близкого, дорогого нам человека, и сохраним в сердцах добрую память. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - говорится в заявлении спортивного клуба.
Предположительной причиной смерти молодого человека стала остановка сердца. Его знакомые рассказали, что он не проснулся утром.
Аркадия Лисина в ММА считали перспективным спортсменом. С 2016 года он провел семь боев, в пяти из которых одержал победу. Кроме того, он был участником международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70», который прошел в Сочи в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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